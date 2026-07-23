PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria festeggia il prossimo 28 luglio i dieci anni dalla sua istituzione. Un traguardo importante che sarà coronato dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha aderito all’invito del Presidente del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Italo Cucci.

L’istituzione del Parco, il primo Parco Nazionale della Regione Siciliana, è nato proprio grazie all’intervento decisivo dello stesso Presidente Mattarella che ne ha firmato il decreto istitutivo il 28 luglio 2016.

Dieci anni in cui l’Ente si è adoperato per la salvaguardia di un territorio fragile e prezioso, culla di bio e geo-diversità, e per la tutela del suo paesaggio rurale, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, simbolo di resilienza e sapienza della nostra civiltà contadina eroica.

La cerimonia, realizzata con il supporto di Comune, Enac e Aeronautica Militare, avrà luogo alle ore 11 del 28 luglio presso l’Hangar del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria. Un momento di massima rilevanza al quale parteciperanno istituzioni locali e nazionali dedicato alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio pantesco.

– Foto Quirinale –

(ITALPRESS).