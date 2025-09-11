PALERMO (ITALPRESS) – Inaugurata la decima edizione della Comic Convention Palermo, evento che negli anni ha saputo crescere e diventare un punto di riferimento per appassionati, imprese e operatori del settore.

“Questa fiera – sottolinea l‘assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, presente al taglio del nastro – non è soltanto un momento di svago e intrattenimento, ma rappresenta un vero indotto economico per le imprese locali e una vetrina per la nostra città. Nel resto d’Europa il mondo del fumetto e del cosplay è conosciutissimo, mentre a Palermo stenta ancora ad affermarsi. Eppure si tratta di un settore che genera creatività, lavoro e nuove opportunità”.

Tamajo evidenzia come eventi di questo genere contribuiscano a rafforzare l’immagine di Palermo: “Grazie alla Comic Convention – dichiara – Palermo si conferma centro di innovazione culturale. La città deve imparare a liberarsi dai pregiudizi, coltivare curiosità e aprirsi alle novità: solo così può restare al passo con i tempi e valorizzare appieno il proprio potenziale”.

Quest’anno la Comic Convention, giunta alla sua decima stagione, propone un programma ancora più ricco di stand, novità e ospiti, confermandosi come un appuntamento atteso non solo dal pubblico siciliano, ma anche da visitatori e imprese provenienti da tutta Italia.

-Foto ufficio stampa Edy Tamajo-

(ITALPRESS).