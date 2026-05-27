PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte nel nuovo punto vendita dell’usato di Sicily by Car a Villagrazia di Carini. Le fiamme hanno avvolto una decina di auto parcheggiate fuori dalla società di noleggio. Le vetture coinvolte sono state più di 20, 10 delle quali completamente distrutte dalle fiamme. Il punto vendita dell’usato era stato inaugurato venti giorni fa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri.

SOLIDARIETA’ DI SCHIFANI E LAGALLA A DRAGOTTO

“Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell’azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori per l’incendio che ha coinvolto la struttura, causando danni a diverse vetture. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga chiarita al più presto la dinamica dell’accaduto. Alla società e ai dipendenti va la solidarietà del governo regionale e mia personale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Esprimo la mia piena vicinanza e solidarietà all’imprenditore Tommaso Dragotto e a tutti i lavoratori della “Sicily by Car” per il grave episodio avvenuto la scorsa notte ai danni dello showroom di Villagrazia di Carini. Quanto accaduto suscita forte preoccupazione e non può essere sottovalutato, soprattutto alla luce dei precedenti episodi intimidatori che hanno colpito l’azienda negli ultimi mesi. Palermo e il suo territorio non possono accettare alcuna forma di violenza o pressione criminale nei confronti di chi fa impresa, crea lavoro e investe nello sviluppo economico della nostra comunità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili. A Tommaso Dragotto, ai suoi familiari e a tutte le lavoratrici e i lavoratori della “Sicily by Car” rinnovo il sostegno dell’amministrazione comunale e della città di Palermo”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Rinnovo la mia più sincera solidarietà e vicinanza al dottor Tommaso Dragotto e alla Sicily by Car per il grave episodio incendiario delle scorse ore. Si tratta di un fatto inquietante inserito in un clima di crescente violenza che sta interessando non solo Palermo e che va a colpire nuovamente una realtà imprenditoriale operosa. Sono sicuro che non mancherà una risposta forte da parte delle istituzioni preposte al controllo del territorio, così come sono certo della vicinanza della Sicilia migliore che non si piega a certe logiche violente e prepotenti”. Lo afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

– foto di repertorio Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).