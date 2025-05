PALERMO (ITALPRESS) – A causa dell’incendio su Monte Pecoraro, alcuni voli in arrivo all’aeroporto Falcone – Borsellino sono stati dirottati verso altri scali per motivi di sicurezza. Lo fanno sapere dall’ufficio stampa della Gesap.

In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, sono stati deviati sull’aeroporto di Trapani il volo Air France AF1008 Parigi-Palermo, Ryanair FR6269 Bruxelles-Palermo, Ryanair FR4969 Milano-Palermo, Volotea V71579 Napoli-Palermo, Ryanair FR6256 Pisa-Palermo.

Dirottati su Catania, invece, il volo Ryanair FR2719 in partenza da Verona, Eurowings EW2800 in arrivo da Stoccarda. Cancellato, infine, il volo di ritorno per Stoccarda, sempre Eurowings EW2801. Alle 16:34 l’attività dell’aeroporto è poi tornata regolare.

