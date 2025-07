PALERMO (ITALPRESS) – Nuovi sviluppi nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che vede coinvolto il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. Nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende, è stato iscritto anche il nome dell’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, esponente di Fratelli d’Italia. Si tratterebbe di un atto dovuto. L’ipotesi di reato anche per lei è di corruzione. L’inchiesta riguarda l’assegnazione di alcuni fondi da parte dell’Ars.

“Si tratta di un atto dovuto, notificato quando scade il termine ordinario per le indagini preliminari. Non sappiamo altro”. Così all’Italpress l’avvocato Sebastiano Campanella, legale dell’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata, indagata per corruzione nell’ambito di un’inchiesta che vede coinvolto il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno.

“A noi – spiega l’avvocato Campanella – è stata notificata una richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari. L’ipotesi, si legge, è di corruzione ma non sappiamo di cosa si tratta. Non c’è un invito a comparire, neanche un’informazione di garanzia. Allo stato attuale non c’è nulla. Di sicuro non c’è stato alcuno sviluppo”.

Inoltre, si è dimessa dall’incarico Sabrina De Capitani, portavoce del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Galvagno. Anche il suo nome è finito nell’inchiesta sull’assegnazione di alcuni fondi da parte dell’Ars.

