PALERMO (ITALPRESS) – “A seguito dei gravi episodi di intimidazione che hanno colpito alcune attività commerciali della città, sentiamo il dovere di ribadire con forza che non lasceremo soli i nostri imprenditori. In questi anni l’amministrazione Lagalla ha costruito un percorso concreto di sostegno al tessuto economico locale, attivando numerosi bandi e utilizzando in modo strutturato gli strumenti previsti dal regolamento comunale per l’erogazione di contributi alle imprese, erogando oltre 1 milione e mezzo di contributi e sostenendo oltre 100 imprese. Abbiamo già destinato risorse importanti attraverso contributi a fondo perduto, sia per accompagnare lo sviluppo delle attività economiche sia per sostenere chi è stato vittima di intimidazioni mafiose. Oggi rafforziamo ulteriormente questo impegno. Abbiamo deciso di attivare un’ulteriore misura straordinaria di sostegno economico dedicata alle imprese vittime di intimidazioni, prevedendo lo stanziamento di somme specifiche. Si tratta di un intervento chiaro e diretto: sostenere economicamente chi ha subito un danno e, allo stesso tempo, dare un segnale forte di presenza delle istituzioni. Vogliamo che sia chiaro un principio, le istituzioni sono concretamente al fianco di chi sceglie la legalità e nessuno rimarrà indietro. Le imprese che hanno subito questi episodi troveranno nel Comune un interlocutore serio, rapido ed efficace, con procedure semplificate che consentiranno di accedere ai contributi in tempi certi. Continueremo a investire risorse pubbliche per sostenere il sistema produttivo della città, perché difendere le imprese significa difendere il lavoro, l’economia e il futuro di Palermo. Il nostro obiettivo è duplice: garantire un sostegno immediato a chi è stato colpito e, allo stesso tempo, rafforzare un modello di sviluppo fondato su legalità, crescita e fiducia. A tutti gli operatori economici vogliamo dire con chiarezza: non siete soli. Il Comune c’è, e continuerà ad esserci, con strumenti concreti e risorse reali, al vostro fianco”. Lo dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti.

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