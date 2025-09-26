PALERMO (ITALPRESS) – ISMETT rafforza il suo ruolo nella pancreatologia italiana. Luca Barresi, responsabile della Pancreas Unit dell’ISMETT di Palermo, è stato eletto nel Direttivo Nazionale dell’AISP – Associazione Italiana Studio Pancreas durante il Congresso Nazionale di Pancreatologia. L’elezione, si legge in una nota, rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto da ISMETT nel campo della pancreatologia e conferma il ruolo sempre più centrale dell’Istituto a livello nazionale.

“Questa nomina non è solo un riconoscimento personale, ma soprattutto il risultato del lavoro di squadra svolto da ISMETT e dalla sua Pancreas Unit – sottolinea Luca Barresi -. Siamo convinti che potrà contribuire a rafforzare ulteriormente la rete pancreatologica siciliana, un progetto che stiamo costruendo con determinazione per garantire ai pazienti percorsi diagnostici e terapeutici sempre più qualificati”.

Fondata oltre 40 anni fa, sottolinea la nota, l’AISP è un’associazione scientifica multidisciplinare che riunisce professionisti impegnati nella ricerca e nella cura delle malattie del pancreas. La sua missione è promuovere la cultura pancreatologica, sostenere la ricerca clinica e di base, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce. La Pancreas Unit di ISMETT è un programma multidisciplinare dedicato alla diagnosi e al trattamento delle patologie pancreatiche, che integra le competenze di gastroenterologi/endoscopisti, chirurghi, oncologi, radiologi interventisti e nutrizionisti. Il modello di lavoro si fonda sulla gestione collegiale dei casi, con l’obiettivo di offrire ai pazienti un percorso personalizzato e basato sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Negli ultimi anni, prosegue la nota, la Pancreas Unit si è affermata come punto di riferimento regionale e nazionale, contribuendo in modo significativo alla ricerca e all’innovazione. ISMETT è oggi il primo centro in Sicilia per numero di interventi chirurgici al pancreas, conclude la nota. Nel solo ultimo anno, sono stati oltre 1000 i pazienti seguiti dall’Ambulatorio della Pancreas Unit, 450 i casi discussi in team multidisciplinare e più di 70 le pancresectomie eseguite.

