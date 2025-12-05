PALERMO (ITALPRESS) – La Camera Avvocati Tributaristi di Palermo, al fine della diffusione e affermazione di una cultura della legalità e della equità in materia tributaria, ha istituito con il Patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, dell’Associazione Magistrati Tributari Sicilia, del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Palermo, del Comune di Palermo, di IRFIS Finsicilia e Fondazione Sicilia (Media partner Italpress), un premio “Legalità fiscale” destinato (annualmente) a personalità che in tale ambito si sono particolarmente distinte per il loro impegno professionale, sia nel settore pubblico che privato.

Il premio prevede una Sezione generale per operatori dello scenario tributario (appartenenti all’Amministrazione finanziaria, Professionisti, Docenti, Giudici tributari) ed una Sezione Speciale riservata a giovani avvocati (tra quelli abilitati nell’anno 2025 negli esami della Corte di Appello di Palermo) scelti sulla base di una selezione volta a premiare i migliori elaborati sul tema “Equità fiscale e riforma tributaria”.

Anche per la seconda edizione (2025), con riferimento alla Sezione speciale, gli avvocati abilitati nel 2025 presso la Corte di Appello Palermo, dovranno presentare l’elaborato sul tema “Equità fiscale e riforma tributaria (L. n. 111/2023)” di una lunghezza massima di sei cartelle (cartelle di 1800 battute), sottoscritto digitalmente, inviandolo entro il termine perentorio del 31.12.2025 alla pec della Camera: avvocatitributaristipalermo@pec.it. Per tale edizione saranno assegnate due borse di studio di 1.000 euro sulla base della valutazione insindacabile della Commissione del Premio.

