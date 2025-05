MILANO (ITALPRESS) – Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il suo incontro al Padiglione Sicilia nell’ambito della fiera “TuttoFood” a Milano, insieme a Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha elogiato la Regione Siciliana e ha sottolineato come le sue eccellenze siano motivo di orgoglio per il Made in Italy: “Adoro la Regione Siciliana”.

Salvini ha evidenziato l’importanza della Sicilia non solo per la sua ricchezza culturale e paesaggistica, ma anche per i suoi prodotti agroalimentari di altissima qualità che rappresentano un simbolo del successo italiano nel mondo. Un momento che ha unito la politica alla celebrazione delle tradizioni e dell’eccellenza siciliana, con un chiaro messaggio di valorizzazione del territorio e delle sue risorse uniche.

La presenza della Sicilia a TuttoFood è promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, un’occasione per valorizzare le tradizioni culinarie, i prodotti tipici e l’innovazione gastronomica dell’isola, consolidando il ruolo della Sicilia come eccellenza nel panorama internazionale. Inoltre, quest’anno la Sicilia celebra il prestigioso titolo di Regione Europea della Gastronomia 2025, conferito dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT).

