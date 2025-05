PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia è la quarta regione per numero di giovani tra i 15 e i 29 anni ed è anche la quarta per imprenditorialità giovanile ma occorre uno sforzo significativo dell’intero sistema per creare le condizioni favorevoli per questi giovani e per le loro idee imprenditoriali”. Lo ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, intervenendo a Palermo al convegno promosso da Assoimpresa e Invitalia sulla presentazione degli incentivi nazionali per la nascita e la crescita delle imprese.

“UniCredit – ha aggiunto -, in quanto principale Istituto di Credito del territorio, vuole avere un ruolo attivo di facilitatore a supporto della crescita economica e sociale della Sicilia, attraverso un sostegno concreto sia in termini di finanziamento ma anche facendosi partner di iniziative strategiche che possano fare da volano alla nascita dei nuovi progetti imprenditoriali, favorendo così la creazione di nuove imprese, la loro crescita ma soprattutto l’inclusione lavorativa dei nostri ragazzi. Questo supporto ha per noi una prima e fondamentale linea di azione, il sostegno agli investimenti di queste imprese attraverso il credito, che rappresenta il nostro core business: nel 2024 in Sicilia abbiamo concesso nuovi finanziamenti per 1 miliardo e 330 milioni, di cui circa 650 milioni di euro alle imprese. Nel primo trimestre 2025 abbiamo erogato circa 430 milioni di euro di nuovi finanziamenti, di cui la metà alle imprese. Siamo vicini a questi clienti con un’offerta di prodotti di finanziamento molto ampia e articolata rispetto alle diverse esigenze di business; tutto parte dalla consulenza e dal capire quali sono i bisogni e, a conferma di questo, in ciascuna delle nostre 203 filiali – coordinate da 8 Aree Commerciali che seguono anche le piccole imprese fino a 1 milione di fatturato e 9 Aree Corporate dedicate alle imprese con fatturati più elevati- , l’imprenditore troverà sempre un gestore di riferimento con un’expertise sul mondo delle imprese. Come UniCredit siamo anche fortemente impegnati nel supporto alla misura agevolativa Resto al Sud: dal 2018 ad oggi abbiamo finanziato in Italia 1993 progetti di cui 751 (il 37,6% dei progetti in Italia) nella nostra Regione, confermando il nostro pieno impegno nel contribuire concretamente alla messa a terra di questa iniziativa”.

– foto ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).