PALERMO (ITALPRESS) – Palazzo d’Orleans interviene con una nota “in riferimento ad alcuni titoli di articoli pubblicati stamattina, al fine di evitare equivoci o interpretazioni non corrette che possano generare disorientamento tra cittadini e imprese duramente colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi”, precisando che “la piattaforma della Regione, attualmente attiva attraverso l’Irfis, è finalizzata esclusivamente all’erogazione del primo ristoro, in coerenza con quanto previsto dall’ordinanza nazionale di Protezione civile”.

“Tale misura – sottolinea la nota – prevede l’assegnazione di 20.000 euro per ciascuna impresa. Ad oggi risultano circa 350 richieste presentate – dato ancora provvisorio, in attesa del consolidamento previsto entro venerdì – per un fabbisogno complessivo stimato intorno ai 7 milioni di euro, che sono già disponibili e che verranno erogati con tempestività nel giro di qualche giorno. E quindi non risponde al vero che le risorse non sono sufficienti. Diversamente, per i danni alle imprese vi si farà fronte con risorse nazionali e regionali, ivi compresa la misura di sostegno agli investimenti che sarà discussa nella prima seduta utile di giunta”. Inoltre, ricorda, che “la Regione ha già destinato 680 milioni di euro per far fronte alle emergenze”.

IL SINDACO DI ACIREALE ANNUNCIA L’AVVIO DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DEI PORTI

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, rende noto “con soddisfazione” che, “a seguito delle segnalazioni inoltrate dall’Amministrazione comunale e dei sopralluoghi effettuati dai funzionari del Genio Civile di Catania, sono stati autorizzati e finanziati lavori in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dei porti cittadini”.

Gli interventi riguarderanno: il Porto di Pozzillo – stanziamento 450 mila euro; il Porto di Stazzo – stanziamento 500 mila euro; il Porto di Santa Tecla – stanziamento 400 mila euro; il Porto di Santa Maria La Scala – stanziamento 200 mila euro; il Porto di Capo Mulini – stanziamento 200 mila euro. La consegna dei lavori avverrà con procedura d’urgenza già nella giornata odierna. Soggetto attuatore e responsabile degli interventi sarà il Genio Civile di Catania, che il sindaco Roberto Barbagallo ringrazia per la tempestività e l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio.

“Si tratta di un risultato importante che consentirà di restituire piena funzionalità ai nostri porti, garantendo sicurezza e operatività soprattutto ai nostri pescatori, che attendono di poter svolgere la propria attività in condizioni adeguate e dignitose. È una risposta concreta a un’esigenza non più rinviabile”, commenta il primo cittadino acese, sottolineando come questi interventi rappresentino “una prima fase necessaria e urgente, alla quale dovranno seguire investimenti strutturali più consistenti per assicurare una sistemazione definitiva delle infrastrutture portuali”.

“Continueremo a seguire passo dopo passo l’evoluzione dei lavori collaborando con i tecnici per assicurare tempi rapidi e risultati efficaci – aggiunge -. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità porti pienamente funzionanti nel più breve tempo possibile. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il dirigente generale Duilio Alongi e il dirigente Salvatore Lizzio per la celerità con cui è stato adottato il provvedimento, che segna un passo concreto verso il ripristino della normalità per il territorio e per il comparto della pesca”.

