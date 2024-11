Danni e disagi per l’alluvione nel Catanese arrivata a 24 ore di distanza dall’allerta rossa.

Un’auto finisce in mare e un’imbarcazione in legno, probabilmente tirata a secco in strada da qualche tempo, è stata trascinata via dal fiume d’acqua che si è riversato in strada. Dietro, come si nota dalla ripresa di un residente della zona, si notano anche altre auto sommerse dall’acqua nei cortili condominiali. Paura e preoccupazione tra i cittadini espressa sui social contro i mancati interventi nel corso degli anni e la devastazione del territorio.

Ecco a Riposto le drammatiche immagini del Torrente Lungo, in via Alessandro Volta, via Regina Elena incrocio con via Circonvallazione. Tagliaborse, l’enclave del Comune di Mascali nel territorio di Giarre è isolata a causa del crollo di una parte del muro in via Salvatore D’Acquisto. Gli abitanti hanno chiesto aiuto. Ad Acireale collassa la timpa e la provinciale per Riposto è bloccata.

I vigili del fuoco stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, nel Catanese, dove un fiume è esondato ed ha invaso il piano terra di un’abitazione: all’interno vi erano quattro persone, due delle quali disabili.

I vigili del fuoco del Comando provinciale sono stati impegnati per tutta la notte. Trenta interventi sono stati eseguiti in tutto il territorio della provincia a partire dalla mezzanotte fino alle 8 del mattino. E sono in corso ancora altri venti interventi, riguardanti il soccorso a persone, danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di auto e veicoli.

I territori principalmente interessati sono i comuni di Giarre, Acireale, Riposto e Linguaglossa. Richiamato il personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. In azione anche sommozzatori e soccorritori fluviali inviati dal Comando provinciale di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali.