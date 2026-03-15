MESSINA (ITALPRESS) Dodici escursionisti di nazionalità estera sono stati soccorsi questa sera sui Colli San Rizzo, a Messina, dopo aver perso l’orientamento lungo i sentieri della dorsale peloritana a causa del buio e della fitta nebbia.

L’allarme è scattato poco prima delle 20 alla sala operativa dei Vigili del fuoco, tramite il Numero unico di emergenza 112. Seguendo le indicazioni degli operatori, il gruppo è riuscito a ricompattarsi e a trovare riparo all’interno del Santuario di Dinnammare, il punto più alto della dorsale. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena, con il supporto del personale del Pronto intervento sociale (Pis). I dodici escursionisti, infreddoliti per le basse temperature – circa 6 gradi – e l’elevata umidità, sono stati assistiti dal personale di soccorso, che ha fornito loro anche giacche di protezione. Successivamente sono stati accompagnati a valle a bordo di un autobus a nove posti dei Vigili del fuoco e di un mezzo del Pis e riaccompagnati nelle rispettive abitazioni. L’intervento si è concluso senza conseguenze per i giovani.(ITALPRESS).

Foto: Vvf Messina