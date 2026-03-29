CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne catanese, pluripregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti in viale Castagnola in seguito alla richiesta di aiuto di una donna che, spaventata dal comportamento del fratello, aveva contattato il numero unico di emergenza, temendo per la propria incolumità e per quella della madre. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato le due donne chiuse all’interno della loro auto. Le stesse hanno immediatamente riferito di essere state minacciate poco prima dal 30enne, armato di una mazza da baseball.

Gli agenti hanno quindi fatto accesso all’abitazione, dove hanno trovato l’uomo già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti ù seduto sul divano con la mazza ancora in mano. Secondo il racconto delle vittime, l’uomo sarebbe solito chiedere denaro alla madre per acquistare droga e, di fronte al rifiuto, avrebbe reagito con violenza. Oltre a minacce di morte e aggressioni verbali, quasi quotidiane, l’uomo avrebbe più volte manifestato comportamenti violenti, scagliando oggetti contro mobili, vetri e finestre. Circostanza confermata anche dagli agenti, che hanno trovato l’abitazione completamente a soqquadro.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).