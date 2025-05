CATANIA (ITALPRESS) – Si intensificano i rapporti bilaterali tra la Lituania e la Sicilia, con un ulteriore passo concreto nella direzione dell’integrazione europea, della mobilità internazionale e della cooperazione tra i popoli. È stata inaugurata, infatti, lunedì sera, a Fontanarossa, la nuova rotta bisettimanale di Wizzair che collega Catania a Vilnius, segnando l’apertura di un collegamento diretto tra la Sicilia e la Lituania.

Alla cerimonia era presente Alessandro Palmigiano, console della Lituania per la Regione Siciliana, per suggellare questa nuova opportunità di scambio e connessione.

L’evento si è svolto all’interno dell’area partenze dell’aeroporto, presso i banchi check-in dal 15 al 18 (zona land side), e ha preso avvio con un momento di accoglienza solenne, impreziosito da un rinfresco e da una torta celebrativa, in un clima di entusiasmo e partecipazione da parte dei viaggiatori e del personale aeroportuale.

Particolarmente significativa è stata la presenza del direttore commerciale Aviation degli aeroporti di Catania e Comiso, Rosario Dibennardo, a cui il console Palmigiano ha rivolto un sincero ringraziamento per la calorosa ospitalità, la cura dell’organizzazione e il costante impegno nello sviluppo delle relazioni aeree internazionali che valorizzano il territorio siciliano.

“L’attivazione del volo diretto tra Catania e Vilnius rappresenta molto più di un semplice collegamento aereo: è un simbolo tangibile dell’apertura, della cooperazione e dell’amicizia che unisce la Lituania e la Sicilia – ha sottolineato il console Palmigiano -. Questo volo non solo facilita gli scambi turistici e commerciali, ma contribuisce anche al rafforzamento dei legami tra le comunità, favorendo una maggiore conoscenza reciproca, l’interscambio culturale e la mobilità dei cittadini. Come console della Lituania in Sicilia, sono profondamente orgoglioso di questo risultato e auspico che possa essere solo il primo di numerosi altri collegamenti dalla Sicilia”.

– foto ufficio stampa studio Palmigiano –

(ITALPRESS).