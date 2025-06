PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo ha reso noto di “aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Alessio Dionisi. A Dionisi e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior ‘in bocca al lupo’ per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Arrivato all’inizio della scorsa stagione, l’ex tecnico del Sassuolo non è riuscito a centrare l’obiettivo della promozione, chiudendo il campionato all’ottavo posto e l’avventura play-off al primo turno con la sconfitta in casa della Juve Stabia. Al suo posto dovrebbe arrivare Filippo Inzaghi che, dopo la promozione in A con il Pisa, ha rescisso il contratto con il club nerazzurro.

