PALERMO (ITALPRESS) – “Conta il risultato, ci dobbiamo riscattare. Siamo dentro ai play-off e dobbiamo meritarceli. Le due sconfitte hanno complicato il percorso, ma siamo ancora dentro”. Così il tecnico del Palermo Alessio Dionisi alla vigilia della sfida con il Frosinone in programma domani sera al Barbera.

Le prestazioni dei rosanero hanno fortemente deluso i tifosi e le contestazioni non sono mancate: “Noi giochiamo contro il Frosinone, non contro altri. Sappiamo che veniamo giudicati dal risultato. Abbiamo un obiettivo e dobbiamo perseguirlo. L’obiettivo iniziale non erano solo i playoff, non siamo stati all’altezza – continua Dionisi – Quando finirà la stagione si tirerà una riga e qualcuno giudicherà. Ora ci deve essere la volontà di arrivare ai play-off. Il problema è mentale. Noi non siamo dei campioni, dobbiamo andare oltre i nostri limiti. I ragazzi lo sanno”.

Sul prossimo avversario: “Col Frosinone sarà una partita difficile, ha più qualità rispetto alle squadre che abbiamo affrontato nelle ultime gare. L’ex Lucioni? E’ andato via, non c’è stato modo di confrontarci. Non è dipeso da me. È un giocatore che in Serie B ha fatto tanto, con una personalità importante. Sono state fatte delle scelte”.

