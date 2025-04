PALERMO (ITALPRESS) – Un’altra tappa verso il completamento definitivo del Pronto Soccorso dell’ospedale “Cervello”, a Palermo. E’ stata consegnata una nuova area di Pronto Soccorso del presidio ospedaliero, la cui realizzazione consentirà l’avvio della seconda parte dei lavori che interessano i locali ad oggi in uso.

Alla cerimonia hanno presenziato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, assieme all’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, e al direttore generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino. Erano presenti anche i direttori aziendali sanitario e amministrativo, Maria Lucia Furnari e Luca Guadagnino, il direttore di Presidio medico, Ilaria Dilena, una numerosa rappresentanza di medici e sanitari del presidio ospedaliero.

In particolare, il nuovo spazio è stato ottenuto dalla ristrutturazione e dall’ampliamento dei locali ex ticket, destinati ad astanteria una volta completate le opere di rifacimento dell’attuale pronto soccorso, dove è stato collocato, in una prima fase, il P.S. generale.

“Oggi assistiamo ufficialmente alla consegna dell’avvio del nuovo cantiere che consentirà di realizzare un’opera importante, il nuovo Pronto Soccorso che questo ospedale storico di Palermo merita”, ha detto l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

Soddisfazione ha espresso il manager Alessandro Mazzara: “L’opera, che sarà realizzata e completata entro i primi mesi del 2026, consentirà di aggiungere una superficie di circa 500 metri quadri all’area dell’attuale Pronto Soccorso, consentendo la realizzazione di una struttura di Emergenza Urgenza in grado di garantire la migliore offerta sanitaria secondo i più elevati standard di assistenza medica”.

I locali sono così distribuiti: sala Triage; attesa barellati; locale visita; tre sale di osservazione; locale gestione emergenze; locale lavoro e deposito sporco; locale lavoro pulito infermieri con annesso deposito pulito; locale segreteria e archivio; servizi accessori; sala d’attesa; Posto di Polizia.

Sono stati realizzati ex novo, inoltre, gli impianti elettrici, di climatizzazione, gas medicali e gli impianti di chiamata e di gestione dell’emergenza. All’esterno è stata realizzata la “Camera Calda”, una zona protetta e riscaldata, in cui è previsto l’arrivo dei mezzi di emergenza e il trasferimento dei pazienti sino ai locali interni al Pronto Soccorso.

-Foto ufficio stampa AOOR Villa Sofia Cervello Palermo-

(ITALPRESS).