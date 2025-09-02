PALERMO (ITALPRESS) – La devozione si mescola con l’arte, in un momento tradizionale che riunisce i palermitani: tutto pronto per la terza edizione dell’Acchianata delle Rosalie, che in occasione dell’onomastico della Santuzza organizza un programma ricco di eventi che coinvolgono Monte Pellegrino dalle falde fino alla cima. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Ziino, a Palermo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, del vicesindaco e assessore alla Cultura Giampiero Cannella, del dirigente dell’Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento eventi Gaspare Simeti e del capoarea a Cultura, Turismo e Sport Domenico Verona.

Si parte domani sera alle 20 con la presentazione della statua della Santuzza installata ai piedi di Monte Pellegrino, dopodiché partirà la vera e propria “acchianata” (in dialetto palermitano significa salita) alla presenza dell’arcivescovo Corrado Lorefice: all’arrivo in cima è prevista una cerimonia religiosa in onore della Santuzza. Il 4 settembre toccherà invece agli artisti, circa 150 tra cantanti, musicisti, attori, scultori e fotografi, che si esibiranno in quattro postazioni diverse del percorso: la Stazione del Giglio alle falde, la Stazione delle Ginestre alla panoramica, la Stazione delle Rose al santuario e la Stazione delle Stelle al Belvedere.

“Il nostro è uno sforzo che si lega al filone di un biennio importante nel nome di Santa Rosalia – sottolinea Lagalla -, il 400esimo anniversario e il 400+1, in coerenza di quella che è stata la storia del 1624 e del 1625. Il 4 settembre è l’onomastico della Santuzza, quindi merita questa ideale chiusura di un ciclo importante, che però proseguirà attraverso la rappresentazione e la promozione di Palermo all’estero: cultura, spettacolo e intrattenimento fanno parte di quel ciclo della bellezza che guarda alla rigenerazione non solo urbana, ma a quella sociale e all’impegno e all’offerta culturale. Le date del 3 e 4 settembre presenteranno insieme più gli aspetti profondamente religiosi che quelli di partecipazione popolare e pedagogia della comunità”.

Tale iniziativa rappresenta per Cannella “non un’alternativa ma un complemento dell’acchianata, che porta i palermitani al santuario di Rosalia. È certamente un momento di riflessione, ma anche di gioia con una serie performance artistiche: l’iniziativa di quest’anno coinvolge circa 150 artisti palermitani, ci saranno anche il Palermo Fc ad accompagnarci alle falde di Monte Pellegrino e la vicecampionessa paralimpica Giulia Giambrone che si esibirà. L’osservatorio astronomico sul belvedere di Monte Pellegrino ci permetterà inoltre di vedere le stelle la notte del 4”. Per Simeti “i palermitani potranno fare questo viaggio verso il santuario di Monte Pellegrino per due giorni, avendo la possibilità di essere protagonisti della passeggiata verso la Santuzza; ogni artista farà un cameo dedicato a Santa Rosalia, ci sarà nuovamente Giò Di Tonno che ripercorrerà quanto fatto il 10 luglio sul sagrato della Cattedrale”.

