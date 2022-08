PALERMO (ITALPRESS) – La coalizione di centrodestra che sostiene Renato Schifani a presidente della Regione Siciliana si è riunita a Palermo “in una clima costruttivo, di coesione e di grande serenità”. Il presidente Schifani ha chiesto a tutti i componenti della coalizione di definire entro le prossime 48 ore i punti fondanti del programma di governo. Si è convenuto di inserire tra i punti qualificanti della coalizione l’introduzione di un patto per mettere fine alla deleteria pratica del cambio di casacca: i capi dei partiti sottoscriveranno ad inizio legislatura un impegno a non accettare nei gruppi eventuali deputati eletti in altre formazioni. Nella riunione si è convenuto di rimettere al presidente Schifani la definizione del “listino del Presidente” che già domani sarà comunicato.(ITALPRESS).

Photo credits: agenziafotogramma.it