PALERMO (ITALPRESS) – “I dati del Rapporto 2025 confermano che la Sicilia sta vivendo una fase di crescita solida. Il miglioramento del 78% degli indicatori è il risultato del lavoro portato avanti dai governi regionali di centrodestra, con politiche mirate a sostenere imprese, occupazione e sviluppo. Dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia, in cui i progressi sono stati rallentati, oggi la Sicilia mostra una ripresa vigorosa e si colloca ai vertici nazionali per crescita del Pil e dell’occupazione. Proseguiremo su questa strada, affrontando con responsabilità le criticità ancora presenti – dal divario infrastrutturale alla scarsa partecipazione di donne e giovani al mondo del lavoro – per consolidare una crescita duratura e inclusiva, all’altezza delle potenzialità della nostra Isola”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando il Rapporto strategico 2025 sulla Sicilia presentato stamattina a Palermo nell’ambito della terza edizione dell’Act Tank Sicilia organizzata da The European House Ambrosetti.

