PALERMO (ITALPRESS) – Esiste un momento perfetto per iniziare a prendersi cura di sè? La risposta è adesso. Fino al 29 aprile, Palermo si tinge di rosa grazie all’iniziativa della Clinica Villa Serena che, in occasione dell’Open Week sulla salute della donna promossa dalla Fondazione ONDA ETS, apre le sue porte per una settimana interamente dedicata alla medicina di genere.

Il culmine di questa settimana speciale sarà martedì 28 aprile: una giornata esclusiva, a numero chiuso, pensata per uscire dai classici schemi clinici e abbracciare uno stile di vita consapevole.

“La prevenzione non è solo un esame, è una cultura che va coltivata ogni giorno – afferma la dottoressa Laura Giambanco, anima dell’iniziativa e responsabile di Ostetricia e Ginecologia della Clinica -. L’obiettivo è chiaro: abbattere i muri tra ospedale e cittadine, trasformando la cura in un’esperienza condivisa e accessibile”.

La mattinata del 28 aprile a Villa Serena sarà un percorso sensoriale e informativo scandito da tre momenti chiave:

Il Risveglio (ore 9.00): Si parte in movimento con una sessione dinamica in palestra. Perchè la salute inizia dalla consapevolezza del proprio corpo e dalla vitalità dei muscoli.

Il Dialogo (ore 10.00): Il talk “La prevenzione non ha età”. Un team multidisciplinare d’eccellenza – tra cui ginecologi, cardiologi, nutrizionisti e chirurghi – sarà a disposizione per rispondere a dubbi e curiosità, dimostrando che ogni fase della vita di una donna merita un’attenzione specifica.

Il Gusto (ore 11.30): Un workshop pratico con la nutrizionista per imparare che mangiare bene non significa rinunciare al piacere, ma scegliere con intelligenza tra gli scaffali del supermercato e ai fornelli.

Per tutta la mattinata, i desk informativi saranno attivi per orientare ogni donna verso i percorsi di cura più adatti alle proprie esigenze personali.

“Villa Serena – conclude la nota – non è nuova a queste sfide: come membro del network Bollini Rosa di Fondazione Onda, la clinica è un punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle patologie femminili, garantendo standard qualitativi che mettono sempre la paziente al primo posto”.

– foto ufficio stampa Clinica Villa Serena Palermo –

(ITALPRESS).