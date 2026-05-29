TRAPANI (ITALPRESS) – Studente di 11 anni tenta di accoltellare il professore di tecnologia durante la lezione, davanti ai compagni. Viene bloccato prima di ferirlo gravemente. E’ accaduta in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel trapanese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe portato in classe due coltelli di piccole dimensioni nel tentativo di aggredire il docente, indossando un casco integrale per non farsi riconoscere, riprendendo parzialmente la scena con il telefonino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Commenta con Facebook