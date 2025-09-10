LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa, nonostante le avverse condizioni del mare. Settantaquattro migranti, tra cui un neonato e una donna incinta, sono giunti sull’isola a bordo di due imbarcazioni, intercettate dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. Tutti sono stati accompagnati, dopo i primi accertamenti sanitari, presso l’hotspot di contrada Imbriacola. Dopo il trasferimento di ieri sera di 300 persone con il traghetto di linea, nella struttura si trovano adesso 1.420 migranti. Oggi, a causa delle cattive condizioni meteo marine, sono fermi entrambi i traghetti di linea. Così, per ridurre il numero di presenze nell’hotspot, è stato organizzato il trasferimento di 180 migranti con un volo diretto a Bergamo.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).