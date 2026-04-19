PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi sono tornato al Castello Utveggio, riaperto da mesi dopo tanto tempo. Ho incontrato i palermitani (e non solo) che lo visitano e ho condiviso con loro un momento semplice, fatto di sorrisi e parole e questa foto insieme. Vederlo di nuovo così, aperto e vissuto, è un’emozione difficile da spiegare e ripaga dell’impegno profuso per restituirlo alla città”. Così sui social il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che si è recato in visita al Castello Utveggio di Palermo.

– foto profilo Facebook Renato Schifani –

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