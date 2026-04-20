PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d’Orléans, a Palermo, Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale.

L’incontro, si legge in una nota, è stato occasione per un confronto sul ruolo strategico del porto nello sviluppo economico del territorio e sulle prospettive di crescita del settore. Nel corso del colloquio, sottolinea la nota, è stata ribadita la volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale per affrontare le sfide della competitività e per cogliere le opportunità legate ai fondi europei.

– foto ufficio stampa Regione Siciliana –

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