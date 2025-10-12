PALERMO (ITALPRESS) – “Ritengo L’unità della coalizione

imprescindibile per l’azione del governo. Una coalizione che mi

sento di ringraziare perche con il suo leale e costante sostegno

ha consentito il raggiungimento di importantissimi risultati in

tema economico, occupazionale e sociale. Ed altri sono alla nostra

portata grazie alle consistenti maggiori risorse finanziarie di

cui godrà la nostra regione. Ecco perché domani ci incontreremo

per individuare, con quella responsabilità che non ci è mai

mancata, gli eventuali motivi che hanno dato luogo ad

incomprensioni portatrici di voti segreti di dissenso su alcune

proposte dell’esecutivo. Sono più che certo che dal confronto

leale e paritario di tutti noi avremo modo di chiarire e trovare

ancora più slancio per il sostegno dell’azione del governo” Lo

dichiara il presidente della Regione Renato Schifani.

(ITALPRESS).

fonte foto IPA