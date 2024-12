SIRACUSA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno arrestato un 43enne trovato in possesso di oltre 35 chili di fuochi pirotecnici privi di certificazione e di fattura artigianale, altamente esplosivi e pericolosi, oltre a diverso materiale necessario all’esecuzione di rappresentazioni pirotecniche, tra cui centraline per accensione a distanza, mortai e micce. L’indagato è stato controllato mentre percorreva a bordo della propria auto via Garigliano. Nel corso della perquisizione veicolare i Carabinieri hanno trovato circa 10 chili di fuochi d’artificio occultati nel bagagliaio. Insospettiti dalla natura e dalla pericolosità del materiale rinvenuto, i militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, nella zona dell’ospedale, e, proprio all’interno di un box della sua palazzina, hanno scoperto altri 25 chili di materiale esplodente, centraline per l’accensione a distanza e inneschi. Tutto il materiale, che i Carabinieri del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Catania hanno definito assimilabile a “ordigni esplosivi” o “bombe”, è stato sottoposto a sequestro.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).