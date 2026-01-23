PALERMO (ITALPRESS) – Interventi di soccorso sempre più rapidi ed efficaci, nuove tecnologie salvavita e potenziamento della gestione delle maxi emergenze. Sono questi i temi trattati dal presidente della Seus 118, Riccardo Castro, il quale in un’intervista all’Italpress ha tracciato un bilancio delle attività in corso e delle più recenti novità.

L’attenzione si concentra innanzitutto sull’implementazione dei nuovi monitor-defibrillatori destinati alle ambulanze medicalizzate. “Abbiamo acquisito i LIFEPAK 35 – ha spiegato -. Si tratta di modelli elettromedicali di defibrillatori di ultima generazione in grado di fornire attraverso una piattaforma intuitiva moderna un modello di decisione diagnostica quanto più affidabile e tempestivo, fondamentaler per quella che è la nostra mission dell’emergenza-urgenza. Siamo tra i primi in Italia a poter usufruire di questo importante strumento di ultima generazione. Questi defibrillatori andranno gradualmente a sostituire quelli attuali. Da parte nostra ovviamente c’è la massima soddisfazione in tal senso”.

I LIFEPAK 35 rappresentano una dotazione tecnologica notevolmente avanzata, progettata per operare in contesti di emergenza complessi: touchscreen di grandi dimensioni e ad alta definizione, strumenti di supporto decisionale clinico, monitoraggio ECG avanzato e sistemi pensati per ridurre i tempi di intervento e il carico cognitivo degli operatori. La robustezza del dispositivo e l’autonomia prolungata li rendono particolarmente adatti all’utilizzo sui mezzi di soccorso.

Accanto all’innovazione tecnologica, un ruolo centrale è rivestito dall’attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole siciliane, con la campagna dedicata al 118 e al Numero Unico di Emergenza 112, giunta alla terza edizione. «Questa- sottolinea Castro- è stata una mia idea che ho voluto mettere in atto sin dal primo giorno di insediamento come presidente della SEUS: è qualcosa a cui credo tantissimo perchè ritengo che l’informazione e la sensibilizzazione su tematiche come il NUE 112 e il 118 debbano essere assorbite come spugne soprattutto dai più giovani, i quali saranno la società del domani. Abbiamo coinvolto migliaia di alunni e studenti, consapevoli del fatto che la prima chiamata di soccorso può partire da chiunque. Inoltre, mi preme sottolineare che dal numero unico di emergenza della Calabria hanno elogiato il nostro progetto e ci hanno voluto incontrare perchè vogliono emulare questa iniziativa nelle scuole calabresi”.

Infine, uno sguardo alla recente emergenza causata dal ciclone Harry, che ha colpito duramente diverse aree della Sicilia, mettendo alla prova l’intero sistema di soccorso. “La SEUS crede tantissimo nel potenziamento della struttura dedicata alle maxi emergenze. Oggi gli eventi climatici sono cambiati, sono molto più importanti e quindi il fatto che i soccorsi siano potenziati mostra che il percorso è quello giusto”. Il presidente della Seus 118 ha quindi rivolto un ringraziamento al personale, negli ultimi giorni particolarmente coinvolto alla luce dell’ondata di maltempo scatenata dal ciclone Harry. “Ribadisco un grande abbraccio a tutti “i miei ragazzi” che non hanno lesinato sforzi psicofisici in questi momenti difficili da affrontare. Voglio citare, ad esempio, l’episodio che ha coinvolto due soccorritori a Santa Teresa di Riva: nonostante un incidente all’ambulanza causato dal Ciclone Harry sono rimasti in servizio, mostrando uno spirito di servizio che non ha eguali e che accomuna tutti gli operatori dell’emergenza-urgenza 118 della Sicilia”.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).