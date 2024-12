PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il grande successo della precedente edizione ritorna la campagna di informazione nelle scuole siciliane promossa dalla Seus. L’obiettivo dell’iniziativa, illustrata nella sede dell’assessorato regionale della Salute e rivolta agli studenti dalle elementari alle superiori, è duplice: educarli e sensibilizzarli sull’uso corretto e responsabile del 118 e del numero unico di emergenza 112 e diffondere a partire dall’infanzia-adolescenza la cultura del rispetto per gli operatori sanitari.

“Lo scorso anno scolastico abbiamo avuto l’adesione di circa 6.000 studenti – ha detto Riccardo Castro, presidente della Seus 118 – Pertanto abbiamo deciso di rinnovare questa iniziativa, sempre in sinergia con l’assessorato regionale della Salute e le prefetture. E’ molto importante rendere chiaro e comprensibile anche ai più giovani il funzionamento del “NUE 112″ e del 118. Un bimbo o un adolescente che impara il modo corretto di chiedere soccorso potrà salvare la vita altrui ed eventualmente anche se stesso. Inoltre, con un linguaggio semplice ma efficace, i nostri operatori contribuiranno a diffondere fin dai banchi delle scuole la cultura del rispetto per gli autisti-soccorritori e più in generale nei confronti di tutti gli operatori sanitari, i quali meritano elogi e non certo le aggressioni che purtroppo talvolta accadono”.

La campagna informativa si basa su sessioni con l’ausilio di video educativi, slides e cartoni animati, sulla simulazione di una chiamata di soccorso e sulla spiegazione del funzionamento dell’App del 112 “Where ARE U”. L’apprendimento è strutturato in maniera altamente esperienziale e dinamica, calibrandolo a secondo dell’età degli alunni/studenti. Le scuole che volessero aderire potranno inviare una Pec a formazione@pec.nue112sicilia.it.

“Tutto ciò che riguarda la Sanità deve essere comunicato ai giovani di oggi, cioè ai futuri adulti – ha detto Giovanna Volo, assessore regionale della Salute -. Iniziative come questa servono a spiegare bene quando è necessario contattare il “NUE 112″ e il 118 e in che modo lo si deve fare correttamente”.

Per Marcello Li Vigni, dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, “si tratta di un’importante campagna di sensibilizzazione, è fondamentale infatti fin dall’età scolare diffondere la cultura del rispetto del lavoro svolto dagli autisti-soccorritori a tutela della collettività”. Il vice prefetto di Palermo, Fabio Sanfilippo, ha sottolineato che “l’importanza di tutte le iniziative che contribuiscono a diffondere tra i giovani la conoscenza del NUE 112 e del 118 e il rispetto e la tutela degli operatori sanitari”.

