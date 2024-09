PALERMO (ITALPRESS) – Sicily by Car, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, annuncia l’inizio dell’operatività della controllata “Sicily by Car Portugal LDA”. L’ufficio di noleggio di Lisbona, si legge in una nota, disporrà di una flotta di circa 500 mezzi, composta da nuovi veicoli dotati delle più recenti tecnologie di sicurezza e comfort e da un mix ottimale di brand e tipologie per venire incontro alle diverse esigenze di mobilità. Strategicamente situata nella zona di Prior Velho, a pochi minuti dall’aeroporto Internazionale Humberto Delgado, la nuova filiale ha una superficie totale di oltre 1.500 metri quadrati, dotata di tutti i servizi per offrire un’esperienza completa e personalizzata, sottolinea la nota. Le strutture includono un ampio parcheggio, un’area autolavaggio e uffici di supporto amministrativo.

Dopo l’avvio dell’attività nella capitale Lisbona, l’obiettivo del Gruppo SBC, evidenzia la nota, è l’espansione nelle principali location del Paese, replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.

“Con grande soddisfazione – dichiara Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car – annunciamo l’apertura della nostra prima filiale in Portogallo, con un primo presidio nella capitale e l’obiettivo di diffonderci sul territorio affiancati dal nostro partner locale, Fluttering Village, Unipessoal LDA, che vanta una pluriennale expertise e una diffusa conoscenza del territorio. Portiamo sul mercato dell’autonoleggio portoghese la nostra tradizione di eccellenza e servizio differenziato, maturata in oltre 60 anni di attività in cui Sicily by Car ha mantenuto l’attenzione all’innovazione, alla qualità del servizio e all’adattamento ai cambiamenti nel settore della mobilità. Proseguiamo con determinazione l’analisi di opportunità da cogliere per espanderci in Europa, strategia per la quale abbiamo recentemente raccolto nuove risorse col sostegno di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti”.

