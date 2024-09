TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “L’Amministrazione comunale di Taormina esprime profondo disappunto per il racconto fatto sui canali social dall’influencer Piero Armenti, noto urban explorer a New York, riguardo alla nostra città”. Così Cateno De Luca, che aggiunge: “In qualità di Sindaco della ‘Perla della Sicilià, mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni. Abbiamo intrapreso un percorso per elevare il livello di qualità della raccolta dei rifiuti e della cura del verde urbano. Grazie all’affidamento alla nostra partecipata ASM, abbiamo ricevuto numerosi complimenti per la pulizia delle spiagge e del centro urbano, con particolare attenzione al Corso Umberto. Siamo pienamente consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare, ma non sarà l’ingratitudine e il pressappochismo che sfociano nel razzismo di qualche influencer come Piero Armenti a oscurare i progressi e i risultati ottenuti, soprattutto se consideriamo da dove siamo partiti”. “In risposta alle critiche mosse da Piero Armenti sulla presenza di venditori ambulanti lungo la scalinata che porta all’Isola Bella – sottolinea Cateno De Luca -, ci teniamo a precisare che, come si evince dalle immagini condivise dallo stesso Armenti, non è vero che il corrimano fosse occupato da abbigliamento e altri articoli. Per quanto riguarda le spiagge e l’accesso alla battigia nella baia della Riserva, è doveroso ricordare a Piero Armenti che la gestione e regolamentazione degli spazi demaniali marittimi rientra nelle competenze del demanio, che si occupa di stabilire le concessioni. Fin dal nostro insediamento, la mia amministrazione ha avviato un’intensa operazione di riqualificazione delle spiagge, migliorando significativamente la qualità degli arenili nell’ambito del progetto ‘Aspettando la Bandiera Blù. Grazie a questi sforzi, la spiaggia di Mazzeo ha già ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, e ci auguriamo di raggiungere lo stesso risultato anche per le altre spiagge cittadine”. “Andiamo avanti con il nostro impegno quotidiano, consapevoli dei nostri traguardi e delle sfide ancora da affrontare. Auguriamo a tutti gli influencer del mondo di poter un giorno essere al nostro posto, per dimostrare che le loro ‘ricettè siano davvero migliori rispetto alle parole espresse in libertà (che rasentano lo sciacallaggio mediatico praticato solo per ottenere qualche like in più)”, conclude il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

