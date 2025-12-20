MESSINA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina eseguono in queste ore un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip messinese nei confronti di un uomo di 39 anni e di un uno di 33 anni (già detenuti, rispettivamente, presso le Case Circondariali di Palermo e Agrigento), nonché di un ragazzo di 24 anni (ai domiciliari), per tentata estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reati aggravati dal metodo mafioso e dall’impiego di un minore.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).