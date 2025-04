PALERMO (ITALPRESS) – Non si sono ancora spenti i riflettori sul Torneo delle Regioni di calcio a 11, disputato in Sicilia, che un nuovo importante appuntamento si presenta all’orizzonte per le Rappresentative regionali dell’Isola. Si tratta del TdR di futsal che quest’anno va in scena sui parquet dell’Emilia Romagna. Dal 25 aprile al 1° maggio le quattro formazioni siciliane (U19, U17, U15 e femminile) saranno impegnate in una competizione che storicamente le ha viste primeggiare: due anni fa il titolo con la U19 e la finale con gli U17, lo scorso anno la finale sempre con gli con l’U17.

Le siciliane che sono state inserite nel girone con Calabria, Campania e Molise saranno guidate dai tecnici Daniele Sciortino (Under 19), Fabio Valera (Under 1), Cristian Terranova (Under 15) e Davide Nobile (Femminile); Nello Cavarra è il coordinatore tecnico delle Rappresentative. Sarà un evento che metterà in vetrina tutti i migliori giovani atleti di calcio a 5 siciliani e, come sempre, godrà di una importante attenzione mediatica: ampia visibilità e risalto verrà data sul sito e canali social (Facebook e Instagram) del Comitato Regionale Sicilia. News di riepilogo delle giornate gara, risultati, classifiche, foto dei momenti salienti, storie e cover su Instagram.

“Dopo il Torneo delle Regioni di calcio a 11, organizzato dal nostro Comitato, siamo pronti per questo nuovo appuntamento con il calcio a 5 in Emilia Romagna – ha sottolineato il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana -. La Sicilia vanta una tradizione invidiabile con molti titoli conquistati nella storia della kermesse giovanile. Negli ultimi anni, dal dopo covid, un successo e due finali sono il segnale tangibile che le nostre squadre sono da sempre tra le protagoniste. Sarà una esperienza unica e importante per i nostri giovani ragazzi, dove alle belle prestazioni, dobbiamo abbinare i valori del fair play e dei sani valori dello sport”.

