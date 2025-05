ROMA (ITALPRESS) – La delegazione siciliana di Europa Donna, il movimento voluto da Umberto Veronesi per tutelare i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, cambia la direzione e raddoppia le sue referenti. Le dieci associazioni siciliane di pazienti con tumore al seno saranno guidate da Enza Marchica ed Ersilia Sciandra; l’annuncio è stato dato nel corso dell’ultima Assemblea nazionale di Europa Donna Italia, a Milano.

“Le associazioni di pazienti lavorano intensamente sul territorio, affiancando e supportando le donne nel loro percorso di malattia – dichiara la neodelegata Enza Marchica, Presidente dell’associazione Il filo della vita di Catania -. Ma se vogliamo raggiungere nuovi traguardi nella prevenzione e nella cura del tumore al seno nella nostra Regione, è fondamentale fare rete: solo così, crediamo, è possibile farsi sentire e agire in modo più incisivo presso le società scientifiche e le istituzioni sanitarie affinchè le donne siciliane non siano lasciate indietro”.

“Le associazioni siciliane sono le protagoniste della Delegazione – prosegue Ersilia Sciandra, fondatrice e presidente dell’associazione Progetto Luna ODV – e insieme ci impegneremo per avere una buona presenza sui tavoli istituzionali con un unico obiettivo: migliorare l’accesso e la qualità delle cure e della vita delle donne che convivono con un tumore al seno. Alcune associazioni della delegazione siciliana collaborano già con i centri di senologia multidisciplinari (Breast Unit) e le oncologie degli ospedali, e questo elemento facilita ulteriormente l’identificazione delle aree di miglioramento necessarie”.

“Siamo certe che le neodelegate siciliane – commenta Loredana Pau, vicepresidente di Europa Donna Italia e coordinatrice della rete associativa – porteranno avanti un lavoro prezioso di ascolto e di advocacy, nel solco della strada percorsa fino ad oggi, e che la doppia guida aiuterà a presidiare meglio il territorio. Europa Donna Italia sarà al loro fianco, offrendo tutto il supporto necessario per essere interlocutrici sempre più autorevoli nella relazione con la comunità sociale, scientifica, e con le istituzioni”.

“Crediamo che il volontariato qualificato – prosegue la presidente Rosanna D’Antona – possa configurarsi sempre più come una rappresentanza significativa, credibile e indispensabile per sottolineare la voce delle pazienti in tutte le sedi opportune anche a livello locale. La delegazione siciliana si aggiunge a quelle già attive in altre undici Regioni italiane e, tutte insieme, le Delegate costituiscono il nuovo Comitato per le Politiche Regionali di Europa Donna Italia, in cui cooperano attivamente per favorire scambi e soluzioni a livello regionale per dare risposte efficaci ai bisogni delle pazienti”.

Le dieci associazioni che fanno parte della Delegazione siciliana di Europa Donna Italia sono: aBRCAdabra – Sicilia; A.D.O.S. Italia, Gela (CL); Altea, Donnalucata (RG); A.M.A.M.A’, Leonforte (EN); ANGOLO Onlus, Siracusa (SR); Il Filo della Vita ODV, Catania (CT); No SerradifalKo Onlus, Serradifalco (CL); Progetto Luna ODV, Caltanissetta (CL); Ricominciamo da Isabella, Piazza Armerina (EN); Sicilia Donna, Avola (SR).

