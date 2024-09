PALERMO (ITALPRESS) – Sono 55 i precorsi su materie trasversali “di base”, integrati con il tutorato per gli Ofa – obblighi formativi aggiuntivi, che l’Università degli Studi di Palermo organizza gratuitamente per le future matricole a partire da lunedì 16 settembre. Il servizio prevede un totale di quasi 2 mila ore di approfondimento su materie propedeutiche per affrontare al meglio il percorso accademico ed è destinato agli studenti appena iscritti o che intendono iscriversi al primo anno dei corsi di laurea erogati da Unipa per l’anno accademico 2024-2025.

Le lezioni si svolgono in presenza presso il campus di Palermo e nei Poli Territoriali di Agrigento, Caltanisetta e Trapani con un calendario differenziato per ogni dipartimento abbracciando discipline umanistiche, scientifiche, economiche e giuridiche.

“Al centro delle strategie di azione di Unipa – sottolinea il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – ci sono le nostre studentesse e i nostri studenti. Gli sforzi di questo Ateneo sono indirizzati nel rispondere al meglio alle loro esigenze sostenendoli durante tutto il percorso accademico prima che diventino nostri immatricolati e fin dopo la laurea. I numerosi servizi che Unipa offre per l’orientamento in entrata; le prestazioni di tutorato, di counseling psicologico e di metodologia allo studio erogate in itinere; il legame sempre più ampio e di qualità con il mondo delle imprese per garantire un facile inserimento nel mondo del lavoro confermano questa attenzione”.

Matematica, fisica, chimica, disegno, diritto, economia ma, anche lingua italiana, greca e latina sono solo alcune delle materie che gli studenti possono seguire, imparando a conoscere il metodo di insegnamento universitario e rafforzando, allo stesso tempo, le conoscenze già acquisite durante la scuola secondaria di secondo grado per essere in linea con la preparazione richiesta dall’Ateneo.

