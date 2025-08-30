CATANIA (ITALPRESS) – Un uomo è stato accoltellato a morte a Catania, nel parcheggio di un supermercato di corso Sicilia. Secondo le prime informazioni, la vittima – si tratterebbe di un parcheggiatore abusivo – sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Sul caso indaga la polizia. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo.

A PATERNO’ DUE FERITI IN UNA SPARATORIA NELLA NOTTE

E alla periferia di Paternò nella notte sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto e ferito due ragazzi. Uno è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, l’altro all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Sull’accaduto indaga la Compagnia dei Carabinieri di Paternò.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).