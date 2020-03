Un rischio enorme

Nonostante fosse in quarantena, un uomo è stato trovato tra Priolo e Melilli dalle forze dell’ordine. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Priolo. “Doveva starsene a casa -spiega il sindaco di Priolo, Pippo Gianni – invece lo abbiamo trovato a passeggio. Non si possono tollerare questi gesti sconsiderati perché qui c’è di mezzo la salute delle persone e non mi stancherò mai di dire che bisogna starsene a casa così come recita il decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio”.

Ed aggiunge: “Coloro che provengono da altre regioni dovranno osservare un periodo di isolamento domiciliare di 14 giorni. Occorre comunicare l’arrivo chiamando il Comune di Priolo, l’Asp e il medico di famiglia” dice il sindaco di Priolo, Pippo Gianni.

Frattanto, è emergenza mascherine, come già annunciato in mattinata dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Il primo cittadino di Priolo ne ha chiesto 35 mila al Dipartimento regionale di Protezione civile. “Se non dovessimo avere notizie in tempi brevi – ha sottolineato Pippo Gianni – acquisteremo i tessuti necessari e, per conto del Comune, faremo realizzare le mascherine alle sarte locali”.