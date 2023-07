arrestato dai carabinieri, pena pari a 5 anni e 6 mesi

La Corte di Appello di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ex consigliere comunale di Noto condannato, in via definitiva, a 5 anni e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale. Sono stati i carabinieri di Siracusa ad eseguire la misura, accompagnando in carcere l’uomo.

L’abuso

Secondo la tesi dell’accusa, l’uomo avrebbe abusato di una badante, originaria della Polonia, che era stata assunta per dei lavori di pulizia di un appartamento dell’imputato, situato al Lido di Noto.

La tesi dell’accusa

Secondo gli inquirenti, il l’imputato, in due occasioni, nel febbraio del 2013, avrebbe bloccato “la collaboratrice domestica per le spalle, spingendola energicamente sul letto e sfilandola a forza la cinta dei pantaloni” costringendo così la polacca, difesa dall’avvocato Stefano Andolina, “a subire atti sessuali specificatamente nella consumazione di un rapporto completo” ha evidenziato il magistrato.

La testimonianza

Nel corso del dibattimento un’amica della badante ha testimoniato di aver sentito la vittima al telefono che le avrebbe riferito di quegli abusi, negati dall’imputato.