le indagini dei carabinieri

Un uomo è in stato di fermo in quanto ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi ad Agnone Bagni, nel territorio di Augusta, nel Siracusano.

La rissa

La vittima è un 45enne lentinese e, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, ci sarebbe stata una rissa tra alcune persone in prossimità di un ristorante ma non si conoscono bene le cause che hanno scatenato lo scontro.

In ospedale

Il 45enne è stato centrato con una coltellata ad un fianco e dopo essersi accasciato sono stati chiamati i soccorritori che hanno provveduto a trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove è stato ricoverato.

Le indagini

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa, al termine degli accertamenti, hanno individuato il presunto responsabile, destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Siracusa. L’uomo, difeso dall’avvocato Fabiola Fuccio, si trova in carcere ma nelle prossime ore si presenterà al palazzo di giustizia di Siracusa, al secondo piano, per l’udienza di convalida della misura cautelare.

L’altro accoltellamento nel Siracusano

Frattanto, nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Roberto Raso, 38 anni, ucciso nelle settimane scorse a Lentini, nel Siracusano, il Tribunale del Riesame di Catania dovrà decidere se accogliere il ricorso presentato dalla difesa dell’indagato, Antonio Montalto, 23 anni, che si trova in carcere dal giorno in cui si è costituito dai carabinieri.

I dubbi della difesa

La difesa, rappresentata dall’avvocato Junio Celesti, nutre delle perplessità, innanzitutto sulla custodia cautelare in carcere, considerato che il suo assistito, nel corso dell’interrogatorio avvenuto nella caserma della stazione dei carabinieri dove si è presentato qualche ora dopo il delitto, ha ammesso le sue responsabilità.

“Nessun pericolo di fuga”

In sostanza, nella tesi della difesa, non ci sono pericoli di fuga del 23enne, ma ci sono altri elementi su cui il legale dell’indagato avrebbe delle perplessità: tra queste, l’accusa di omicidio.