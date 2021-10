revocato divieto del consumo idrico

Emergenza idrica finita ad Avola, nel Siracusano

Revocate le ordinanze di divieto del consumo idrico

Il sindaco, per testimoniare la bontà dell’acqua, ha bevuto da una fontana

Per dimostrare che l’acqua ad Avola è ormai potabile, il sindaco, Luca Cannata, ha pensato che le carte sugli esiti favorevoli frutto degli esami di laboratorio non sarebbero bastati per tranquillizzare la popolazione e così, con una diretta sui social, ha bevuto da una delle fontane della città.

Sindaco beve dalla fontana

“Così vediamo se qualcuno nutre degli altri dubbi” ha tagliato corto il primo cittadino di Avola che ha annunciato la revoca delle ordinanze sul divieto di consumo idrico in alcune zone della città, in vigore da oltre un mese.

Le polemiche sulla crisi idrica

Lo stop al consumo è stato disposto a seguito dell’esplosione, in piena estate, del caso dell’acqua torbida, che ha creato molta preoccupazione ed altrettante polemiche politiche, al punto che, nelle settimane scorse, è stato convocato un Consiglio comunale straordinario per discutere dell’emergenza acqua.

Le scintille in Consiglio comunale

In quell’occasione, non sono mancati gli scontri tra la giunta comunale e gli esponenti dell’opposizione che, carte alla mano, al sindaco hanno mostrato gli esiti degli esami sull’acqua relativi al 25 agosto in cui sarebbero emerse presenze di batteri.

Scovati allacci abusivi

L’amministrazione, nel corso di queste settimane, ha passato al setaccio la rete idrica, in cerca del problema, e durante i controlli sono stati scovati degli allacci abusivi, ritenuti dal sindaco tra le ragioni del fenomeno. Allo stesso tempo, ad Avola, sempre nel mese di agosto si sono verificati diversi casi di dissenteria.

“Casi dissenteria non legati all’acqua”

“Le analisi compiute dal laboratorio a cui ci siamo rivolti – ha detto il sindaco di Avola, Luca Cannata – hanno dimostrato da un lato che l’acqua è potabile, dall’altro che non vi sono correlazioni con quei casi di dissenteria. I documenti sono a nostra disposizione, ognuno può verificare con i propri occhi quello che sto affermando ma per sgombrare ogni dubbio, ho deciso di bere da una delle fontane della nostra città”.