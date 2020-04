Ordinanza sindacale

“E’ stato revocato il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dai serbatoi comunali per scopi umani, alimentari e potabili”. Lo afferma il sindaco di Noto Corrado Bonfanti ad una settimana esatta dall’ordinanza sindacale che vietava precauzionalmente l’uso dell’acqua erogata dai serbatoi comunali in attesa delle analisi sui campioni di liquido prelevato dai tecnici Aspecon dopo il maltempo di circa 10 giorni fa. L’acqua, infatti, presentava un aspetto torbido e il timore che questo potesse pregiudicarne le caratteristiche organolettiche ha fatto scattare i controlli e le analisi. Una circostanza che aveva creato un po’ di allarme ed apprensione nella città capitale mondiale del barocco, qualcuno, infatti, aveva già fatto scorte di acqua al supermercato temendo che il problema si prolungasse in un arco temporale molto più vasto.

“Dopo aver ricevuto l’esito delle analisi – conclude il sindaco Bonfanti – che escludono qualsiasi alterazione, ho proceduto con la revoca dell’ordinanza. L’acqua, dunque, è nuovamente utilizzabili per scopi umani, alimentari e potabili”.