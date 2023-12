la vicenda nella trasmissione fuori dal coro

Acquistano una casa in Ortigia, in via Eolo, nel cuore del centro storico di Siracusa ma scoprono che l’appartamento sarebbe stato trasformato, a loro insaputa, in un Bed and Breakfast per ospitare turisti.

Il caso alla trasmissione Fuori dal coro

E’ l’incredibile storia emersa nella trasmissione Fuori dal coro, andata in onda ieri sera su Rete4, che vede come protagonisti i due proprietari dell’immobile, una coppia di Avellino, innamorata di Siracusa e del suo centro storico, al punto da decidere di investire in quell’appartamento dove un giorno andare a vivere.

L’acquisto della casa

In realtà, secondo quanto emerso nella ricostruzione della redazione di Rete4, i due campani avevano acquistato precedentemente una casa, sempre in quell’edificio, e per ampliare la loro proprietà avrebbero deciso di acquistare un secondo locale, quello oggetto della stucchevole controversia.

L’atto dal notaio

Nel 2022, la coppia diventa, con atto di atto notarile, proprietaria della seconda casa ma nel gennaio del 2023, quando decidono di fare un salto a Siracusa per dare un’occhiata all’immobile scoprono che la porta è socchiusa.

“La casa è occupata”

“Vediamo degli oggetti – racconta la donna alla trasmissione Fuori dal coro – che testimoniano l’occupazione della casa, scoprendo anche la responsabile. Confrontandoci con il nostro legale, abbiamo deciso di istallare una telecamera”.

La sentenza del giudice che ribalta tutto

Ma la donna che, secondo i proprietari, avrebbe occupato la casa, a sua volta, li denuncia e ne scaturisce una controversia legale: il caso finisce in Tribunale ed il giudice dà ragione alla donna che, stando alla sentenza, ne ha un legittimo possesso.

Il legale dei proprietari

Il legale dei proprietario, l’avvocato siracusano Aldo Ganci, contesta la decisione del giudice. “Si tratta di un possesso basato sul reato – ha spiegato il legale – in quanto è stata forzata la serratura dell’immobile. Insomma, il giudice, per superficialità, ha tratto la sua decisione”.