concessi gli arresti domiciliari

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale, hanno arrestato Isabella Campisi, 45 anni, siracusana disoccupata, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena emesso dal Tribunale di Siracusa.

La donna, infatti, dovrà espiare una pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione agli arresti domiciliari poiché giudicata colpevole del reato di stalking commesso a Siracusa fra il dicembre 2016 e il febbraio 2017.

In più occasioni infatti aveva aggredito la nuova compagna del suo ex fidanzato non accettando la fine della loro relazione, in quell’occasione era stato anche emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima, anche questo più volte disatteso dalla Campisi, determinando l’Autorità Giudiziaria ad emettere un provvedimento di sottoposizione agli arresti domiciliari.

L’arrestata, accompagnato presso i locali della Stazione Carabinieri per le formalità di rito, è stato poi sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione così come disposto dalla stessa Autorità Giudiziaria.