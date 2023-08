Brutale aggressione a Cassibile, tre fermi per tentato omicidio

05/08/2023

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno fermato tre uomini, di 59, 22 e 25 anni, accusati del tentato omicidio di un giovane vittima di un brutale pestaggio a Cassibile. Per i primi due si sono aperte le porte del carcere, mentre il venticinquenne è stato posto ai domiciliari.

Vittima è nordafricana, presunti aggressori italiani

Dalle informazioni delle forze dell’ordine, la vittima è un nordafricano mentre i presunti aggressori sono di nazionalità italiana.

C’è un quarto indagato

C’è anche un quarto indagato, un 57enne, che, però, è a piede libero. La vittima è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’Ospedale San Marco di Catania. “Gli inquirenti stanno ancora indagando sui reali motivi che hanno determinato l’aggressione” spiegano dalla Questura.

Identificati anche con le telecamere

Per riuscire ad identificare gli indagati, la polizia si sarebbe servita da un lato delle telecamere di sicurezza della zona ma anche di alcune testimonianze. D’altra parte, vittima ed aggressori si conoscono, per cui, stando ad una prima ricostruzione, l’incontro con la vittima non sarebbe stato frutto del caso, evidentemente ci sarebbero delle ruggini tra loro, sfociate poi in quell’episodio violento.

Le cause

In merito alle cause, gli agenti della Squadra mobile stanno scandagliando alcuni aspetti della vita della vittima ma sembrerebbe emergere uno scontro legato a motivi personali.

L’aggressione a Carlentini

E’ ricoverato all’ospedale di Lentini per via delle ferite inflittegli da tre giovani un carlentinese che è stato aggredito a colpi di casco.

La folle aggressione

L’episodio è avvenuto a Carlentini e secondo quanto emerge da una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri nella serata di mercoledì la vittima, forse infastidita dal rumore di alcuni scooter, avrebbe rimproverato tre giovani che si trovavano in via Morelli.

Ricoverato in ospedale

I ragazzi non l’hanno presa affatto bene e così si sono diretti verso quell’uomo ed uno di loro l’ha colpito con un casco: il ferito ha perso sangue, non riusciva a rialzarsi ed è stato necessario l’arrivo di un’ambulanza per il trasferimento della vittima al Pronto soccorso di Lentini. Ha rimediato una prognosi di 30 giorni, contestualmente i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori di questa aggressione.