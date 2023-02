le indagini della squadra mobile di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa stanno scandagliando la vita di Francesco Brunno, residente a Floridia, nel tentativo di risalire alla persona che gli ha sparato due colpi di pistola alle gambe in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa.

Chi è la vittima

L’uomo, un intermediario finanziario, sottoposto ad un intervento chirurgico, non corre pericoli di vita ma la sua testimonianza sarà determinante per la cattura dell’aggressore. Gli inquirenti ipotizzano che i due si conoscono, resta da risolvere l’ambito in cui è maturato l’agguato e tra le piste c’è certamente quella legata alla sfera professionale.

La pista del denaro

La polizia intende svelare se negli ultimi tempi, l’intermediario ha avuto una lite accesa o anche uno screzio, ritenuto di poco conto, con qualche cliente che avrebbe voluto dargli una brutale lezione. Del resto, il denaro è uno dei moventi più frequenti ma non è il solo, la polizia intende battere ogni pista per evitare di tralasciare dettagli che poi potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini.

Sotto osservazione la vita privata

Per questo motivo, si sta scandagliando nella vita privata dell’uomo che, comunque, ha corso un grosso pericolo. I poliziotti della Squadra mobile lavorano anche sul profilo dell’aggressore: di certo, uno che riesce a disporre di un’arma non può non avere che dei contatti con gli ambienti della criminalità, a meno che abbia una pistola o un fucile con regolare porto d’arma.

Le indagini sull’aggressore

In ogni caso, gli inquirenti sono concentrati su un gruppo, piuttosto ampio, di pregiudicati, in particolare quelli che, in qualche modo, avrebbero avuto dei contatti con la vittima. Insomma, il tentativo chiaro da parte delle forze dell’ordine è di restringere il campo dei sospettati.

Tra i primi a soccorrere l’intermediario finanziario è stato un parente che sarebbe stato sentito dagli inquirenti, inoltre la polizia sta provando ad accertare se nella zona in cui è avvenuto l’agguato ci sono telecamere di sicurezza in grado di aiutarli nella ricostruzione dell’episodio e della cattura dell’aggressore.