Coppia di Lentini trovata senza Green pass in un bar

Si sono scagliati contro i poliziotti che chiedevano il certificato

Marito e moglie sono stati denunciati in Procura

La donna era anche senza mascherina

Marito e moglie avrebbero voluto consumare al tavolo di un bar, a Lentini, nel Siracusano, senza il Green pass. La donna era anche senza mascherina, a dispetto delle norme sul contenimento dell’emergenza sanitaria, e quando si sono presentati i poliziotti, chiedendo la certificazione verde, la coppia è andata su tutte le furie.

Offese ai poliziotti

In quel locale, alla presenza di testimoni, sono volte offese ai danni degli agenti del commissariato di polizia che hanno denunciato entrambi: lui, 65 anni, deve rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale, mentre lei, 57 anni, è accusata di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Donna esagitata

In effetti, la più esagitata sarebbe stata la donna, che, non appena le avrebbero detto della mancanza di mascherina si sarebbe scagliata verbalmente contro gli investigatori, riservando loro frasi non certo dal contenuto elegante. Fatto sta, che sono stati identificati e per loro inizierà un procedimento penale al palazzo di giustizia di Siracusa.

Il caso Red Ronnie a Messina

Nelle ultime ore, è esploso un caso a Messina, dopo che Red Ronnie, il popolare critico musicale e conduttore televisivo, avrebbe voluto entrare nel museo della città peloritana senza esibire il green pass. Per tutta risposta lo stesso Red Ronnie ha voluto pubblicare tutto sui social, “denunciando” a suo modo di vedere una presunta illegalità.

Decreto sul Green pass firmato da Mattarella

Frattanto, presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che contiene misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il decreto verrà ora pubblicato in Gazzetta ufficiale.