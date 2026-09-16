Allarme bomba questa mattina a Priolo Gargallo, poi rivelatosi fortunatamente falso. Poco prima delle 8, i dipendenti dell’ufficio postale di Poste Italiane si sono trovati davanti a una situazione decisamente insolita: un borsone era stato lasciato appeso alla maniglia della porta d’ingresso.

L’intervento della polizia

La posizione e le modalità con cui era stata lasciata la borsa hanno fatto temere il peggio. È partita così la richiesta di intervento alla polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche.

Gli artificieri

Per fugare ogni dubbio è stato necessario anche l’intervento degli artificieri. Il controllo ha consentito di accertare che all’interno del borsone non c’era alcun ordigno e che, dunque, non esisteva un pericolo per le persone presenti.

Resta da chiarire, però, chi abbia lasciato la borsa davanti all’ufficio postale e per quale ragione. Gli accertamenti proseguono e potrebbero rivelarsi utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, attraverso le quali si potrebbe ricostruire la dinamica dell’episodio.