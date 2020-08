“Annuncio che tra poche ore, subito dopo la conclusione della riunione presieduta dal Prefetto di Siracusa, emanerò una ordinanza che vieterà la presenza di persone, nel nostro litorale, per la notte di San Lorenzo e per Ferragosto. L’iniziativa per limitare le potenziali occasioni di contagio Covid 19”. Lo ha detto il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti a seguito delle preoccupazioni per l’aumento della curva del contagio nel Siracusano. Lo stesso primo cittadino, nei giorni scorsi, ha imposto lo stop alla movida a Noto, Corrado Bonfanti, negando le autorizzazioni per le serate musicali nei locali pubblici, quelli frequentati dai giovani. La decisione di chiudere le spiaggie nelle ore notturne era stata già presa dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate.

Si è anche mossa la Regione sul fronte delle restrizioni. Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia. Sono alcune delle disposizioni contenute nell’ordinanza firmata poco fa dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a seguito della pubblicazione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Una ordinanza che segue anche i nuovi allarmi sui casi di covid19 in crescita in Sicilia.

In Sicilia, nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari, sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all’aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal Dpcm e predisposte dalla Conferenza delle Regioni, individuando i principi di distanziamento, obbligo della mascherina e riduzione della capienza massima per garantire il distanziamento previsto nelle aree destinate al ballo.

Frattanto, nel Siracusano, sono aumentati i contagiati dal Covid19 tornati da Malta per una vacanza. Sono 11 i giovani di Canicattini risultati positivi ai tamponi ed adesso sono in quarantena. Il sindaco del Comune ha disposto la chiusura degli uffici per la sanificazione.