la denuncia dei residenti di contrada arenella

Apollo ha rallentato la sua corsa e buona parte del Siracusano, dalle prime ore del mattino di oggi, ha ripreso fiato ma ci sono delle aree in cui permangono gli allagamenti.

Arenella sott’acqua

Come nelle zone balneari, in particolare all’Arenella la situazione è ancora critica: i fiumi di acqua impediscono ai residenti di uscire, le strade di collegamento sono praticamente impraticabili. “Qui è sempre così – racconta a BlogSicilia un residente – e si tratta di una vergogna. Non ci sono vie di fuga ed dai tombini interni delle villette ano escono liquami. Nel frattempo, stiamo sollecitando il gestore del servizio idrico e fognario ad intervenire”.

I soccorsi nelle zone balneari

In nottata, 3 persone ed un cane sono stati tratti in salvo dalle loro case situate in contrada Fanusa, alla periferia sud di Siracusa. Il personale della Protezione civile ha raggiunto con un gommone le abitazioni totalmente circondate dall’acqua, causata dal ciclone Apollo che ha flagellato il Siracusano.

La richiesta di aiuto

I proprietari, temendo che l’acqua potesse entrare in casa, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. In nottata, la Protezione civile ha compiuto altri interventi nelle zone balneari di Siracusa, tra cui in contrada Arenella.

“Si sono verificati numerosi allagamenti – racconta l’assessore comunale alla Protezione civile di Siracusa, Sergio Imbrò – per cui abbiamo usate delle pompe idrovore per liberare le case che erano state invase dall’acqua”.

Autostrada Sr-Ct riaperta

Ieri erano stati chiusi i tratti di Cava Sorciaro ed Augusta dell’autostrada Siracusa-Catania ma sono stati riaperti. A Siracusa, l’unica strada interdetta alla circolazione è via Ascari, nella zona del circuito di Siracusa, che, essendo in un avvallamento è ancora coperta di acqua.

Le strade chiuse

Le strade ancora chiuse sono le Provinciali 3, nella zona di Cozzo Pantano, la 5, in prossimità di Buccheri, la 13, tra Francofonte e Scordia, mentre, come spiegano dalla Prefettura, è in corso di verifica la praticabilità della Provinciale 54 Sortino-Fiumara- Mandredonne, chiusa per frana e straripamento fiume.